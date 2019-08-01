بعد الخلافات بين الفنانة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنتها إليسا، من خلال تصريحات صحفية، تم الصُّلح بينهما بطريقة ملفتة، فقد شكرت إليسا، نجوى كرم على إرسالها زجاجة عطر من الماركة التي أطلقتها مؤخرًا تحمل اسمها، ونشرت رسالة شكر عبر تويتر، وكتبت: "شكرًا على زجاجة البرفيوم الجميلة من السيدة الجميلة... مبروك".

بعد ذلك، بادلتها كرم الرد قائلة: "احنا من بلد واحد وبساحة كلها حب وفرح، موفقة في كل أعمالك يارب ... وانا بحبك".

يشار إلى أن هناك حربًا باردة بين النجمتين، خصوصًا في الصحافة، حيث سُئلت الفنانة إليسا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على هامش مهرجان "موازين"، "هل جرّبت عطر الفنانة نجوى كرم الذي أطلقته مؤخرًا؟"، فقالت إليسا "لا.. ما بعتتلي الـparfum".

وردّت نجوى على إليسا أيضًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في "موازين"، حيث سُئلت من قبل الصحفي، "هل مستعدة لإرسال العطر لإليسا؟"، فأجابت نجوى "صحيح أن العطور يتم تبادلها عندما يكون هناك تقارب بين الأشخاص، ولكن هي ليست لديها أي مشكلة في أن ترسل لإليسا عطرها في حال قبلت"، وهذا ما فعلته اليوم نجوى كرم عندما أرسلت العطر لإليسا ووضعت حدًا للخلافات، وقررت بدء صفحة جديدة معها.