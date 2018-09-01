زياد برجي وبوسي يتألقان في ختام حفلات الصيف بالساحل

.حرص عدد كبير من رواد ومشاهير الساحل الشمالي علي حضور ختام حفلات شاطئ " Vibes beach" والذي أحياه النجمة الشعبية بوسي والمطرب اللبناني زياد برجي وذلكداخل قرية " shore The".

أحيا أولى فقرات الحفل النجم اللبناني زياد برجي الذي افتتح فقرته بأغنيته الشهيرة "شو حلو" وسط تفاعل الشباب من الجنسين ثم قدم اغنيته الجديدة "مش طايق" .. وتخلل فقرته العديد من الصور التذكارية بطريقة ال سيلفي.

واختتمت النجمة الشعبية بوسي آخر فقرات الحفل حيث اشعلت وصلات الرقص المتتالية بمجرد دخولها المكان علي أغنية "آه يا دنيا" .

حضرت بوسي بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر وقدمت عدد كبير من أغانيها المميزة منها "عبده" ،"شوكولاته" ، "حط ايده يا" .. بالإضافة إلى اغنيها الجديدة "الو الو" .. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع طوال فقرتها.

حرصت بوسي في ختام فقرتها على توجيه كلمة شكر لمدير أعمالها حمدي بدر ومنظمي حفلات " Vibes beach" الـ " dj" العالمي ياسر الحريري وجون نخنوخ وأحمد علاء وتعد حفلات الشاطئ الأكثر رقيا في الساحل الشمالي من حيث رواد المكان من ابناء المشاهير وشباب رجال الأعمال.