بدأ النجم كريم عبد العزيز فى التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد "رجل المستحيل"، للمخرج مروان حامد، حيث بدأ الأخير فى تسكين الأدوار، استعداداً لانطلاق تصويره الأسابيع القليلة المقبلة، وتم تأجيل الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق2".

ويجرى مروان حامد باقى التعاقدات مع الأبطال الذين يشاركون كريم عبد العزيز فى العمل، قبل انطلاق التصوير، كما أن هناك جلسات عمل مكثفة بين المؤلف أحمد مراد والمخرج والبطل كريم عبد العزيز للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم ووضع الخطوط العريضة للعمل.

ومن ناحية أخرى ينشغل كريم عبد العزيز بفيلم آخر "نادى الرجال السرى"، حيث يبدأ تصوير المشاهد الأولى من الفيلم للمخرج خالد الحلفاوى وتشاركه فى بطولة العمل الفنانة نسرين طافش، وتجمع المشاهد الأولى بينه وبين الفنان بيومى فؤاد.

نادى الرجال السرى" يعيد كريم عبد العزيز للسينما بعد غياب 4 سنوات، بعد تقديمه آخر أعماله السينمائية فيلم "الفيل الأزرق"، عام 2014، وشارك فى بطولته خالد الصاوى ونيللى كريم ولبلبة شيرين رضا ومحمد ممدوح، وآخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد وحقق نجاحاً كبيراً فى شباك التذاكر.