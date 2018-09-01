بدأ النجم كريم عبد العزيز فى التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد "رجل المستحيل"، للمخرج مروان حامد، حيث بدأ الأخير فى تسكين الأدوار، استعداداً لانطلاق تصويره الأسابيع القليلة المقبلة، وتم تأجيل الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق2".
ويجرى مروان حامد باقى التعاقدات مع الأبطال الذين يشاركون كريم عبد العزيز فى العمل، قبل انطلاق التصوير، كما أن هناك جلسات عمل مكثفة بين المؤلف أحمد مراد والمخرج والبطل كريم عبد العزيز للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم ووضع الخطوط العريضة للعمل.
ومن ناحية أخرى ينشغل كريم عبد العزيز بفيلم آخر "نادى الرجال السرى"، حيث يبدأ تصوير المشاهد الأولى من الفيلم للمخرج خالد الحلفاوى وتشاركه فى بطولة العمل الفنانة نسرين طافش، وتجمع المشاهد الأولى بينه وبين الفنان بيومى فؤاد.
نادى الرجال السرى" يعيد كريم عبد العزيز للسينما بعد غياب 4 سنوات، بعد تقديمه آخر أعماله السينمائية فيلم "الفيل الأزرق"، عام 2014، وشارك فى بطولته خالد الصاوى ونيللى كريم ولبلبة شيرين رضا ومحمد ممدوح، وآخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد وحقق نجاحاً كبيراً فى شباك التذاكر.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، إلى جانب الممثل الشهير برادلي كوبر في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين Venice Film Festival، الجمعة، ولذلك لعرض فيلمهما A Star is Born الذي يمثل الخطوة الأولى لـ"ليدي غاغا" في عالم التمثيل. وبدت ليدي غاغا البالغة من العمر 32 عاما، أنيقة في فستان أبيض قصير إذ نسقته مع زوْج من الأحذية السوداء وحقيبة مطابقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم وشعرها الأشقر المجعد، كما جذب بادلي، 43 عاما، الذي سافر إلى فينيسيا مع شريكته إيرينا شايك وطفلهما ليا دي سين البالغ من العمر 17 شهرا، أنظار الحضور لإطلالته الأنيقة، وهو في طريقه مع غاغا إلى فندق Cipriani، وكان يرتدي بدلة رسمية قبل الحدث الكبير. ووصل الاثنان إلى الحدث بعد نزولهما عبر قنوات فينيسيا على متن قارب أجرة، قبل التوجه إلى هناك لالتقاط الصور. ويعدّ
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