مصرع والد الفنان المصري إيهاب توفيق في حريق

اندلع حريق كبير في منزل والد المطرب المصري إيهاب توفيق، مما أدى إلى وفاة والده، حسبما كشفت تقارير صحفية محلية، الخميس.



ونقل موقع "مصراوي" الإخباري عن مصدر أمني في القاهرة، إن والد الفنان لقي مصرعه في الحريق الذي نشب بمنزله الواقع في حي مدينة نصر بمدينة القاهرة.

وأكد المصدر أن الحريق تمت السيطرة عليه قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، بعد الدفع بـ8 سيارات إطفاء.



وكشفت التحريات أن مصدر الحريق الذي نشب في الفيلا، مدفئة في الطابق الأول، وأن والد إيهاب توفيق توفي من جراء الاختناق.