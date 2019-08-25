محمد شاهين يتعاون مع الموزع طارق عبد الجابر بأغنيتين فى ألبومه الجديد

قال الموزع الموسيقى طارق عبد الجابر إنه يتعاون مع المطرب محمد شاهين في ألبومه الجديد بأغنيتن، الأغنية الأولى تحمل اسم "منك للدنيا" وهى من كلمات صابر كمال، وألحان حسين محمود.

وأضاف طارق أن الأغنية الثانية تحمل اسم "لا تعتب" وهى من كلمات أحمد راشد، ومن ألحان محمدي، واتمنى الأغنيات تنال إعجاب جمهور ، خاصة أن شاهين يقدم لوناً مختلفا من الأغانى الشبابية .

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد الجابر مع المطرب حكيم في أغنية "متجمعين" بحفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت بالقاهرة، وهى كلمات محيى حوار وألحان شريف حمدان، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس ومن إخراج المخرج ياسر سامى.