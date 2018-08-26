محمد شاهين يكشف تفاصيل ألبومه الجديد



قال المطرب محمد شاهين، نجم برنامج ستار أكاديمى، إنه على وشك الانتهاء من أحدث ألبوماته، الذى يسعى من خلاله إلى تغيير شكل المزيكا والكلام، لافتا إلى أن الأغانى فى مرحلة "الماستر".

وأضاف شاهين، فى تصريحات إعلامية، أن الألبوم يضم 11 أغنية، ويتعاون من خلاله مع الملحنين محمد النادى، وعزيز الشافعى، والشاعر أمير طعيمة، والموزعين أمير محروس، وتميم، وتوما.

يذكر أن شاهين أصدر مؤخرا كليب "احنا الجدعان" وحقق نجاحا ملحوظا، من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق، والفيديو كليب من إخراج إسلام الفولى، وتدور فكرة الأغنية حول أنه لا يجب أن يكون الشخص مشهورا وثريا ليكون محبوبا من الجميع.