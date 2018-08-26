محمد شاهين يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

قال المطرب محمد شاهين، نجم برنامج ستار أكاديمى، إنه على وشك الانتهاء من أحدث ألبوماته، الذى يسعى من خلاله إلى تغيير شكل المزيكا والكلام، لافتا إلى أن الأغانى فى مرحلة "الماستر".
وأضاف شاهين، فى تصريحات إعلامية، أن الألبوم يضم 11 أغنية، ويتعاون من خلاله مع الملحنين محمد النادى، وعزيز الشافعى، والشاعر أمير طعيمة، والموزعين أمير محروس، وتميم، وتوما.
يذكر أن شاهين أصدر مؤخرا كليب "احنا الجدعان" وحقق نجاحا ملحوظا، من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق، والفيديو كليب من إخراج إسلام الفولى، وتدور فكرة الأغنية حول أنه لا يجب أن يكون الشخص مشهورا وثريا ليكون محبوبا من الجميع.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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