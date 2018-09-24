أحمد عز يواصل تصوير الممر في السويس

يواصل الفنان أحمد عز تصوير دوره فى فيلم "الممر" وذلك بمدينة السويس وهو العمل الذي يقوم ببطولته ويشاركه البطولة فيه عدد من النجوم منهم "أحمد رزق، وهند صبري، وإياد نصار، وتأليف أمير طعيمة وإخراج شريف عرفة".

فيلم "الممر"، تدور أحداثه إذ يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي.

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز في السينما كان فيلم "الخلية" والذي شارك في بطولته مع أمينة خليل وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.