أحمد عز يواصل تصوير الممر في السويس

يواصل الفنان أحمد عز تصوير دوره فى فيلم "الممر" وذلك بمدينة السويس وهو العمل الذي يقوم ببطولته ويشاركه البطولة فيه عدد من النجوم منهم "أحمد رزق، وهند صبري، وإياد نصار، وتأليف أمير طعيمة وإخراج شريف عرفة".
فيلم "الممر"، تدور أحداثه إذ يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي.
يذكر أن آخر أعمال أحمد عز في السينما كان فيلم "الخلية" والذي شارك في بطولته مع أمينة خليل وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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