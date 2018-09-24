نضال الشافعي يصور المحترف في شرم الشيخ الأسبوع المقبل

قرر إبرام نشأت، البدء فى تصوير فيلم "المحترف" فى مدينة شرم الشيخ الاسبوع المقبل حيث تتضمن المشاهد عددا من الفنانين منهم نضال الشافعي ومنة فضالي.
ومن المتوقع أن يستمر التصوير في شرم الشيخ لما يقرب من ثلاثة أيام ليعود طاقم العمل للقاهرة؛ لاستكمال التصوير حتى نهاية الشهر المقبل.
الفيلم الجديد من بطولة نضال الشافعي ومنة فضالى وإيهاب فهمي ومجدي كامل، ومن تأليف حسام موسى ومن إخراج إبرام نشأت.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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