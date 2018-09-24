نضال الشافعي يصور المحترف في شرم الشيخ الأسبوع المقبل

قرر إبرام نشأت، البدء فى تصوير فيلم "المحترف" فى مدينة شرم الشيخ الاسبوع المقبل حيث تتضمن المشاهد عددا من الفنانين منهم نضال الشافعي ومنة فضالي.

ومن المتوقع أن يستمر التصوير في شرم الشيخ لما يقرب من ثلاثة أيام ليعود طاقم العمل للقاهرة؛ لاستكمال التصوير حتى نهاية الشهر المقبل.

الفيلم الجديد من بطولة نضال الشافعي ومنة فضالى وإيهاب فهمي ومجدي كامل، ومن تأليف حسام موسى ومن إخراج إبرام نشأت.