شيرين عبد الوهاب تطرح ألبومها في يوم عيد ميلادها

قررت المطربة شيرين عبد الوهاب طرح ألبومها الجديد والذى يحمل اسم "نساى" فى أكتوبر المقبل وتحديدا فى نفس يوم عيد ميلادها وذلك بعد انتهاء كافة المراحل الخاصة بالألبوم.

من ناحية اخرى أعلنت شيرين عن جولة حفلات فى أوروبا تنطلق من مدينة جنيف السويسرية في الـ12 من أكتوبر.

ويذكر أن شيرين قد صورت بوستر ألبومها الجديد في لبنان خاصة أنها دائمًا ما تقوم بتصوير بوسترات وكليبات ألبوماتها الغنائية هناك.