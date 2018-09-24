شيرين عبد الوهاب تطرح ألبومها في يوم عيد ميلادها

قررت المطربة شيرين عبد الوهاب طرح ألبومها الجديد والذى يحمل اسم "نساى" فى أكتوبر المقبل وتحديدا فى نفس يوم عيد ميلادها وذلك بعد انتهاء كافة المراحل الخاصة بالألبوم.
من ناحية اخرى أعلنت شيرين عن جولة حفلات فى أوروبا تنطلق من مدينة جنيف السويسرية في الـ12 من أكتوبر.
ويذكر أن شيرين قد صورت بوستر ألبومها الجديد في لبنان خاصة أنها دائمًا ما تقوم بتصوير بوسترات وكليبات ألبوماتها الغنائية هناك.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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