حققت أغنية جديدة للنجم اللبناني، وائل كفوري، نجاحا ملحوظا وسريعا بعد ساعات من نشرها على موقع يوتيوب، والتي حملت اسم "ولاد الحرام".

واحتلت أغنية كفوري الأخيرة مرتبة متقدمة في قائمة "Trending" على موقع يوتيوب، في حين تخطت مشاهداتها 800 ألف خلال يومين.

وأطلق النجم اللبناني أغنية "ولاد الحرام"، في 5 مارس الجاري، بالتعاون مع الشاعر منير بو عساف والملحن ملحم أبو شديد، العمل الفني الذي لم يبتعد نمطه عن أسلوب كفوري الرومانسي في أغانيه.

كما لفت انتباه المشاهدين استعانة كفوري بكلب في إخراج صورة الأغنية المنفردة، كدلالة على خصلة الوفاء التي تدور حولها قصة الأغنية.