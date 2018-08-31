يواصل النجم أحمد عز التحضيرات الأخيرة لفيلمه الجديد "الممر" للمخرج شريف عرفة، حيث يبدأ تصوير المشاهد الأولى من الفيلم فى مدينة السويس خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، ويجسد "عز"، شخصية قائد بالجيش المصرى.

فيلم "الممر" كان قد صور منه يومان فقط خلال الفترة الماضية، ثم توقف لانشغال بعض الممثلين بأعمال درامية فى رمضان الماضى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان أحمد رزق، هند صبرى، محمد الشرنوبى، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، وآخرون، سيناريو وحوار أمير طعيمة وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.