وفاة الناقد السينمائي أحمد رأفت بهجت

أعلن الناقد طارق الشناوي وفاة الناقد الكبير أحمد رافت بهجت، من خلال منشور بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الشناوي قائلًا "وداعًا للناقد الكبير أحمد رأفت بهجت، أعلم أنَّ هذا الجيل ربما لايعرفه ولهذا اقول لكم إنَّه تجسيد بشري لقيم العدالة والثقافة والجمال".

وتتلقى أسرته العزاء مساء اليوم الأحد 23 كانون الأول / ديسمبر، في دار مناسبات مسجد الإمام الحسن.