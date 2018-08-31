احتفلت النجمة، شيرين عبد الوهاب بوصول قناتها الرسمية على موقع يوتيوب لمليون مشترك، وحصولها على الدرع الذهبى من الموقع.

ونشرت، شيرين صورة لها مع درع يوتيوب، عبير حسابها على انستجرام، وعلقت " عايزة أشكر جمهورى وأشكر يوتيوب على وصولنا لمليون مشترك فى قناتى، وإن شاء الله نوصل لعشرين مليون طول ما إنتم معايا"

وانتهت النجمة، شيرين عبد الوهاب من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد "نساى"، المنتظر طرحه الأيام القليلة المقبلة، والذى يضم 12 أغنية، هم "حبه جنه، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على رأسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".