احتفلت النجمة، شيرين عبد الوهاب بوصول قناتها الرسمية على موقع يوتيوب لمليون مشترك، وحصولها على الدرع الذهبى من الموقع.
ونشرت، شيرين صورة لها مع درع يوتيوب، عبير حسابها على انستجرام، وعلقت " عايزة أشكر جمهورى وأشكر يوتيوب على وصولنا لمليون مشترك فى قناتى، وإن شاء الله نوصل لعشرين مليون طول ما إنتم معايا"
وانتهت النجمة، شيرين عبد الوهاب من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد "نساى"، المنتظر طرحه الأيام القليلة المقبلة، والذى يضم 12 أغنية، هم "حبه جنه، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على رأسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".
GMT 07:10 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسدوين جونسون يجسد حياة الملك كاميهاميها فى فيلم سينمائى بعد 200 عام على وفاته
GMT 07:08 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسأحمد عز يبدأ تصوير المشاهد الأولى من فيلم "الممر" فى السويس
GMT 07:01 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسصلاح عبد الله "بيقلش"رفضت اتصور مع الهضبة فى فرح محمد إمام"
GMT 06:56 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطستامر حسنى يبدأ حفله فى نادى الشمس بأغنية "عيش بشوقك"
GMT 06:53 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسسعد لمجرد ينافس على لقب أفضل مطرب فى شمال إفريقيا
تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
أرسل تعليقك