المطربة أمينة تنافس على جائزة التفاحة الذهبية

أعلنت إدارة Big Apple Music Awards ، عن ترشيح المطربة أمينة للتنافس على جائزة أحسن مطربة شعبية فى الحفل الموسيقى الأضخم الذى يقام هذا العام فى لوس أنجلوس وتحديدا فى مسرح الدولبى والذى يقام عليه حفل الأوسكار كل عام، وسيتم توزيع جوائز هذا الحدث الموسيقى يوم 23 نوفمبر القادم وسط حضور كبير لصناع الموسيقى من مختلف أنحاء العالم.
وهى المرة الأولى التى تترشح فيها أمينة لنيل الجائزة، وذلك بعد نجاحها خلال الفترة الماضية من خلال تقديمها العديد من السنجلات والأغانى الجديدة والمختلفة، ويتنافس على جوائز الـ BAMA عدد كبير من النجوم العرب إلى جانب نجوم العالم ومنهم كاظم الساهر ونوال الزغبى وراغب علامة وأنغام وهيفاء وهبى و آمال ماهر وعاصى الحلانى وتامر حسنى ومحمد عساف ودنيا بطمة والشاب خالد ومحمود الليثى ونادر حمدى وحسين الجسمى أمام نيكى جام ومارك انتونى ودافى وشيريل وكايت ريان.
وسيبدأ التصويت يوم 26 سبتمبر من خلال الهاشتاج الخاص بها #BAMA2018_Amina أو من خلال الموقع الرسمى للجائزة. www.bamala2018.com ويحضر الاحتفال الذى سيقام فى مسرح الاوسكار، معظم الفنانين المشهورين فى كل منطقة بما فى ذلك أوربا وروسيا وأفريقيا واستراليا وايران وامريكا الجنوبية ومنطقة الشرق الاوسط، كما سيتم تكريم عدد من النجوم.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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