المطربة أمينة تنافس على جائزة التفاحة الذهبية

أعلنت إدارة Big Apple Music Awards ، عن ترشيح المطربة أمينة للتنافس على جائزة أحسن مطربة شعبية فى الحفل الموسيقى الأضخم الذى يقام هذا العام فى لوس أنجلوس وتحديدا فى مسرح الدولبى والذى يقام عليه حفل الأوسكار كل عام، وسيتم توزيع جوائز هذا الحدث الموسيقى يوم 23 نوفمبر القادم وسط حضور كبير لصناع الموسيقى من مختلف أنحاء العالم.

وهى المرة الأولى التى تترشح فيها أمينة لنيل الجائزة، وذلك بعد نجاحها خلال الفترة الماضية من خلال تقديمها العديد من السنجلات والأغانى الجديدة والمختلفة، ويتنافس على جوائز الـ BAMA عدد كبير من النجوم العرب إلى جانب نجوم العالم ومنهم كاظم الساهر ونوال الزغبى وراغب علامة وأنغام وهيفاء وهبى و آمال ماهر وعاصى الحلانى وتامر حسنى ومحمد عساف ودنيا بطمة والشاب خالد ومحمود الليثى ونادر حمدى وحسين الجسمى أمام نيكى جام ومارك انتونى ودافى وشيريل وكايت ريان.

وسيبدأ التصويت يوم 26 سبتمبر من خلال الهاشتاج الخاص بها #BAMA2018_Amina أو من خلال الموقع الرسمى للجائزة. www.bamala2018.com ويحضر الاحتفال الذى سيقام فى مسرح الاوسكار، معظم الفنانين المشهورين فى كل منطقة بما فى ذلك أوربا وروسيا وأفريقيا واستراليا وايران وامريكا الجنوبية ومنطقة الشرق الاوسط، كما سيتم تكريم عدد من النجوم.