إطلاق اسم الفنانة يسرا على أحد شوارع الجونة تكريمًا لتاريخها الفنى

تكريما لتاريخها الفنى، تم إطلاق اسم النجمة يسرا على شارع بالجونة فى مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، وذلك فى إطار تكريم تاريخها الفنى الحافل.
يذكر أن الفنانة يسرا قدمت عدداً كبير من الأعمال فى السينما المصرية والدراما التليفزيونية، وهى سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وعملت مع أهم المخرجين مثل يوسف شاهين، وشاركت معظم الممثلين النجوم فى أدوار رئيسية مثل نور الشريف وعادل إمام ومحمود عبد العزيز ومن أفلامها: الولد، وحدوتة مصرية، وعمارة يعقوبيان، وامراة واحدة لا تكفى، وجزيرة الشيطان، والراعى والنساء، وعلى باب الوزير، ودم الغزال، وطيور الظلام، ورسالة إلى الوالى، والعاصفة، ومعالى الوزير، والمهاجر، وغيرها من الأفلام، ومن أبرز أعمالها الدرامية، حياة الجوهرى، ورأفت الهجان، وسرايا عابدين، وفى أيد أمينة، وقضية رأى عام، وأين قلبى، ونالت الفنانة يسرا خلال تاريخها العديد من الجوائز والتكريمات داخل وخارج مصر.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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