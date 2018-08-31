اختتم الميجا ستار عمرو دياب، حفله الغنائى والمقام داخل جولف بورتو مارينا بأغنية "لو إتساب" من ألبومه الجديد "كل حياتي"، حيث تعد الحفلة الأضخم من حيث التجهيزات والجماهير فى صيف ٢٠١٨ بالساحل الشمالى.
افتتح الهضبة حفله بأغنية "الليلة" وسط عاصفة من هتافات الآلاف من جمهوره الذي احتشد منذ عصر الخميس أمام بوابات الدخول..
وحرص الهضبة على تحية الجمهور، والذى تبادل معه تقديم أغنيتي "ده لو اتساب" و"هدد" من ألبومه الجديد "كل حياتي"، كما لبي رغبات جمهوره وكشف عن المزيد من أغانى الألبوم للمرة الأولي مثل "يتعلموا" و"في ناس كتيره".
ومن مفاجآت الحفل قدم النجم الكبير عدد من الأغاني بمشاركة صناع ألبوم "كل حياتي" حيث قدم أغنية "ده لو اتساب" مع ملحنها محمد يحى أغنيتين مع الشاعرين تامر حسين وخالد تاج الدين، و تقديمه للفنان محمد لطفي الذى عزف علي الجيتار أغنية "نور العين".
و توقف النجم الكبير عن الغناء، حتي تصل سيارة الاسعاف لتنقذ شخص فقد توازنه وسقط مغشيا عليه بسبب التزاحم، بالإضافة لمنع الحرس الخاص من الإمساك بأحد المعجبين صعد علي خشبة المسرح لالتقاط صورة .
والحفل من تنظيم وليد منصور وتواصل ويشارك بتراسات الإضاءة والليزر وليد الحريرى، تصميم مسرح عملاق لتامر فوزى.
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