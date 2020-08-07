تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "بوستر" جديداً لفيلم "مش أنا" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري تامر حسني، كانت قد طرحته الشركة المنتجة للفيلم، وعلى إثره تم اتهامه بسرقة فكرة الأفيش.وجاء ظهور تامر حسني على الأفيش، بوجه منقسم إلى نصفين، وارتدى في النصف الأيسر عدسة نظارة على عينه وترك النصف الأيمن دون شيء.

وبمجرد الكشف عن البوستر، أكد المتابعون أن فكرته مسروقة من فيلم ومسلسل، زاعمين أن أحمد حلمي ظهر بنفس الشكل على بوستر في فيلمه السينمائي "على جثتي" قبل 3 أعوام تقريبًا، كما ظهر أيضًا بذات الشكل الفنان المصري يوسف الشريف في مسلسل "النهاية" الذي عرض في رمضان الماضي.

وذكر المتابعون أن القائمين على صناعة فيلم "مش أنا" يعانون إفلاس الأفكار وهو ما اتضح من البوستر، كاشفين أن هذا البوستر يعد دلالة على أن تامر حسني سيقدم شخصية الرجل المعقد نفسيًا وسط حالة من التشويق وأن هذه الفكرة قد تم تقديمها كثيرًا في أعمال سابقة.

وصبّ المتابعون غضبهم على تامر حسني بالأخص لأنه صاحب فكرة الفيلم وهو من قام بتأليفه، وبالتالي كان يجب أن يخرج أفيش الفيلم في صورة أفضل من ذلك، بدلًا من الاعتماد على أفكار آخرين ربما كانوا قد سرقوا أفكار الأفيشات الخاصة بهم أيضًا.

ومؤخرًا تعرض صُناع فيلم "مش أنا"، إلى التوقف خلال الساعات الماضية بعد عودته لاستئناف التصوير، وذلك بسبب إشغال الطريق العام في منطقة حي الدقي بالجيزة في مصر.

وفي التفاصيل، كشف مصدر داخل حي الدقي في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن المسؤولين بالمبنى تفاجأوا بزحام في الشوارع الموازية للحي وتبين تعطل حركة المرور وتجمع العديد من المواطنين في الشوارع لمشاهدة التصوير وسط أجواء كان لابد من التدخل فيها.

وأضاف المصدر أن رئيس حي الدقي اللواء أحمد عبد الفتاح، أمر باحتجاز معدات التصوير والسيارة التي تنقل المعدات الشاغلة للشارع وقام بتوقيع غرامة مالية على شركة الإنتاج السينمائي التي تقوم بإنتاج الفيلم.

وكشف المصدر أنه تم التصالح قبل ساعات مع صناع الفيلم بعد دفع غرامة إشغال طريق تقدر بمبلغ 30 ألف جنيه مصري (نحو ألفي دولار)، منوهًا إلى أن رئيس الحي أمر بتسليم المعدات التي تم التحفظ عليها في مخازن تابعة للحي عقب هذا التصالح.

وتدور أحداث فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب تامر حسني، الذي يجسد شخصية "حسن" وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة والتي تجسدها الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول فترة ممكنة لمراعاتها والاعتناء بها كونها محور حياته.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وبمشاركة ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.