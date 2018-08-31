نجاح كبير حققته أغنية "هدد"، للهضبة عمرو دياب منذ طرحها، حيث تخطت نسبة مشاهدتها على يوتيوب الـ8 ملايين مشاهدة، كما تحولت الأغنية إلى تريند على يوتيوب، والأغنية من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان أحمد الهرمى، وتوزيع أسامة الهندى.

يذكر أن النجم عمرو دياب أعلن عن طرح ألبومه الجديد "كل حياتى" بشكل رسمى فى الأسواق يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك بعد فترة من تساؤلات جمهوره حول موعد الألبوم خاصة وأنه طرح منه 4 أغانى جديدة تباعاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما أنه طرح البوم للحجز المسبق فقط، على ايتيونز واحتل المركز الأول.