نجاح كبير حققته أغنية "هدد"، للهضبة عمرو دياب منذ طرحها، حيث تخطت نسبة مشاهدتها على يوتيوب الـ8 ملايين مشاهدة، كما تحولت الأغنية إلى تريند على يوتيوب، والأغنية من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان أحمد الهرمى، وتوزيع أسامة الهندى.
يذكر أن النجم عمرو دياب أعلن عن طرح ألبومه الجديد "كل حياتى" بشكل رسمى فى الأسواق يوم 10 سبتمبر المقبل، وذلك بعد فترة من تساؤلات جمهوره حول موعد الألبوم خاصة وأنه طرح منه 4 أغانى جديدة تباعاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما أنه طرح البوم للحجز المسبق فقط، على ايتيونز واحتل المركز الأول.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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