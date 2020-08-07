ريهام حجاج بوزن زائد وبطن منتفخ

فاجأت الفنانة المصرية ريهام حجاج، الجمهور بصورة حديثة جمعتها بالعديد من صديقاتها، نشرتها في خاصية "الاستوري" عبر "إنستغرام"، ظهرت خلالها بوزن زائد على عكس ملامحها التي ظهرت بها في مسلسلها الرمضاني الماضي "لما كنا صغيرين".

وحاولت حجاج قدر الإمكان إخفاء وزنها الزائد وراء فستانها "الفضفاض" الذي ارتدته، فضلًا عن وقفتها لحظة التقاط الصورة حيث تعمدت أن تقف بجنبها وليس بوجهها، ومحاولتها التخفي بجسد إحدى الصديقات معها في الصورة ووضع يدها بالقرب من بطنها.

وتقضي ريهام حجاج عطلتها الصيفية حاليًا برفقة عدد من أصدقائها ربما لانشغال زوجها محمد حلاوة بدعايته الانتخابية؛ إذْ قام بترشيح نفسه في انتخابات مجلس الشيوخ في مصر والمزمع عقدها في أغسطس الجاري، وفسر متابعون الصورة أن ريهام حجاج "حامل" وتخفي بطنها.

وبعد تداول الصورة لم تمر ساعة حتى قامت ريهام حجاج بحذفها من حسابها على "إنستغرام" هربًا من انتشارها بشكل أكبر والتعليق عليها بين المتابعين.

وكانت ريهام حجاج قد كشفت يوم الـ 22 من مارس الماضي عن حملها، وذلك خلال ردودها على متابعيها الذين علقوا على منشور لها فتحت فيه النار على منتقديها، الذين اتهموها بأنها "خطافة رجالة"، ولكنها حذفت التعليقات سريعًا ولكن المتابعين لاحقوها وتم تناقلها عبر مواقع التواصل.

وكانت ريهام قد نشرت صورة مع زوجها عبر "إنستغرام"، وعلقت عليها: "بيتك كنبتك جوزك وتلفزيونك"، في إشارة إلى أنها لا تترك المنزل تطبيقًا لتعليمات العزل المنزلي لكل فرد منعًا لتفشي فيروس كورونا.

يذكر أن ريهام حجاج متزوجة حاليًا من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، طليق النجمة ياسمين عبدالعزيز، وتحدثت في وقت سابق عن زواجها من حلاوة، قائلة إنها لم تُذنب في حق أحد، مردفة أنه لا أحد من المقربين منها أذنب في حق أحد أيضًا.

وأضافت في تصريحات متلفزة أن الزواج قسمة ونصيب، ولا يحق لأحد أن يختار للآخر من سيعيش معه، لافتة إلى أن الكثيرين ينفصلون ويتزوجون، مرجعة حظها السيئ في الحديث عن هذه الزيجة إلى أنها جاءت في عصر السوشيال ميديا.

وعن اتهام بعضهم لها بأن زواجها من محمد حلاوة هو السبب وراء تصعيدها للبطولة المطلقة من خلال مسلسلين، قالت إنها تمارس مهنة التمثيل قبل معرفتها بمحمد حلاوة منذ 9 سنوات، بينها 5 سنوات كانت تقوم فيها بدور البطلة أمام بطل الفيلم أو المسلسل الذي تشارك فيه، متابعة: "أنا طول عمري بطلة واشتغلت مع أهم نجوم مصر".