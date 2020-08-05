أعلن الممثل اللبناني وجيه صقر عن نجاته ووالدته من فيروس كورونا، مؤكدًا تعافيهما وانتصارهما على المرض وهو ما يؤكد أن نتيجة الفحص الأخيرة لكورونا جاءت سلبية. وشارك صقر متابعيه عبر حسابه في موقع "تويتر"، مقطع فيديو عبارة عن مجموعة من الصور التي جمعته بوالدته، مؤكدًا أنه وبفضل صلوات المحبّين له انتصر ووالدته على الفيروس وعلّق وجيه صقر على مقطع الفيديو قائلا: "بفضل صلاتكن كلكن، شكرا لكم جزيلا.. انتصرنا على كورونا" بينما أكدت مواقع محلية أن وجيه صقر خرج ووالدته من المستشفى مساء السبت، وأنهما يقضيان حاليًا مدة 14 يومًا في فترة احتضان الفيروس حيث يحجران في المنزل في بجّة للإطمئنان بشكل كامل على الشفاء من الفيروس.

وكان قد أبدى وجيه صقر في وقت سابق تخوفه من الانعكاسات السلبية لهذا المرض على صحة والدته المسنة، مؤكدًا أنها تخضع لبعض الفحوصات ليتم بعد ذلك اختيار العلاج الأنسب لحالتها، وإن كان الأمر يفرض بقاءهما في المستشفى أو خروجهما، وحجر أنفسهما لحين انقضاء مدة الحجر وإعادة الفحوصات والتأكد من سلبيتها ووفق مصادرنا الخاصة، فقد علمت "فوشيا" أن كل الأشخاص الذين خالطوا الممثل وجيه صقر خلال عيد ميلاد العارضة نتالي فضل الله جاءت نتائجهم سلبية؛ ما يرجح أنه قد التقط الفيروس من مكان آخر وكان صرح الممثل وجيه صقر في وقت سابق، أنه تواجد في أكثر من مناسبة بما فيها حضور قداس في كنسية بلدة بجة في جبيل؛ ما يجعله غير متأكد من الجهة التي نقلت له العدوى لاسيما وأنه كان قد تردد أيضا على السوبر ماركت لشراء الحاجات المنزلية وتوجه لمحطات الوقود.

تجدر الاشارة إلى أن الممثّل اللبناني وجيه صقر، قد أطل على الجمهور قبل نحو أسبوعين في نشرة أخبار "المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI"، كاشفا إصابته بفيروس كورونا وقال صقر إنه كان ملتزما بالعزل المنزلي طيلة فترة التعبئة العامة في لبنان، لكن بعد إعادة فتح البلاد، خرج ليشارك في عيد ميلاد في أحد الملاهي الليلية، وبعدها شكّ في إصابته، وبالفعل خضع لفحص الـPCR ليتأكد من الإصابة وأكد صقر أنه غير قلق على نفسه، لكنه قلق على صحة والدته والعاملة المنزلية اللتين أصيبتا بالفيروس بعدما نقل لهما العدوى وبكى الممثل اللبناني على الهواء قائلا: "أعلم أن مرحلة صعبة تنتظرني، كان الله في عون الجميع"، مشيرا إلى أن البلد مليء بالمصابين، ويجب على الناس توخّي الحذر.