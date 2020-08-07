محمد رمضان يعرض نفسه للهجوم

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لموجةٍ من الانتقاد، بسبب طريقة تضامنه مع اللبنانيين بعد انفجار مرفأ بيروت؛ إذ نشر صورة ظهرت فيها فتاةٌ تحمل لافتةً كتب عليها "من بيروت منحبك يا محمد رمضان نمبر ون".وعلق رمضان على الصورة بالقول: "خالص التعازي للشعب اللبناني الغالي، اللهم ارحم الشهداء واشف المصابين شفاء لا يغادر سقما".

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان المصري، مشيرين إلى أنَّه حتى في أصعب الظروف لم يتمكن من التخلي عن غروره والإشارة إلى أنه نجمٌ محبوب، واصفين الصورة بأنها استفزازية وما هي إلا استغلال لترويج ما يطلقه على نفسه بأنه "نمبر وان".

وأكد متابعون أن الوضع لا يحتمل ما وصفوه بهذه "التفاهات"، إذ علق أحدهم بالقول: "عندو حتة فاضية من شخصيتو حابب يعمرها بفرض غروره علينا وعايز العالم كلو يعرف انو مشهور".

وقالت أخرى: "حتى في تضامن لازم يدحش number one"، وعلق آخر: "ايش هالغباء هذا حتى في مصائب الناس لازم يدخل اسمه ؟؟".

ونتيجة الانتقادات قام رمضان بحذف الصورة ومنشوره، مكتفيا بإعادة نشر رسالة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التي قدم فيها التعزية للشعب اللبناني بسبب فاجعتهم وخسارتهم للأرواح في حادث الانفجار الأليم، وذلك عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام.

يُذكر أن الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في مشهدٍ أشبه بما حدث بانفجار القنبلة النووية في مدينة هيروشيما اليابانية، أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة أكثر من 4 آلاف، وفق المعلومات الأولية التي أكدها أمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة حتى الآن، في حين لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ، في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.

وكان قد تضامن العديد من المشاهير العرب والأجانب مع الحادثة من خلال منشوراتٍ لهم عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين الحادث بأنه صادم ولا يصدق، إذ نشرت الممثلة البوليوودية بريانكا شوبرا، فيديو الانفجار على صفحتها في تويتر، وعلّقت عليه قائلة: "هذا فظيع. مدمر للغاية. أرسل كل حبي وصلواتي لكل من تأثر بهذه المأساة. #بيروت".