رينيه زيلويجر تحصد أوسكار أفضل ممثلة دور رئيسي

نافست زيلويجر في نفس الفئة كل من الممثلة سكارليت جوهانسون، عن دورها في فيلم "قصة زواج"، بعد تقديمها دور الممثلة المسرحية "نيكولا" ويناقش قضايا الخلافات الزوجية التي تؤدي إلى الطلاق،ونافست أيضا الممثلة تشارلز ثيرون، على أوسكار أفضل ممثلة، عن مشاركتها في فيلم Bombshell، وهو من إخراج "جوي روتش"، وتشارك كل من الممثلة نيكول كيدمان ومارجرت روبي البطولة، وهو الترشيح الثالث لـ "تشارلز ثيرون" لجائزة الأوسكار، وفازت بها مرة عام 2005 كأفضل دور رئيسي عن فيلم "بلاد الشمال".



وضمت القائمة الممثلة الشابة سيرشا رونان، 26 عاما، تترشح للمرة الرابعة، عن دورها في فيلم Little woman، وهو من إخراج جريتا جيروينج، وتشارك إيما واتسون في البطولة، أما سينثيا إيرفو، نافست لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "هرييت"، ويحكي السيرة الذاتية "هاريت توبمان" وهروبها من العبودية ودفاعها عن حرية الإنسان.. والفيلم من إخراج كاسي ليمونز، وتترشح "سينثيا" عن أوسكار أفضل أغنية عن نفس الفيلم.