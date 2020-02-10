يقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة، والمنتج محمد حفظي.



وتحتد المنافسة بين 3 أفلام خلال هذه الدورة، أولهم "الجوكر" الذي نال نصيب الأسد في الترشيحات، إذ حصل على 11 ترشيحا مختلفا، ثم يأتي بعده "ذات مرة في هوليوود" و"1917" و"الأيرلندي"، الذي نال كل منهم 10 ترشيحات.