ألتون جون يحصد ثاني أوسكار له عن أغنية i’m gonna love me again

ونافسه هذا العام كاتب الأغاني والمغني والملحن، "راندي نيومان"، والذي قام بتأليف الموسيقى لعدد كبير من الأفلام، بأغنية I can’t let you throw yourself away، والتي كتبها وغناها في فيلم قصة لعبة الجزء الرابع، ولراندي، 77 عاما، تاريخ طويل مع الأكاديمية، حيث ترشح لعدد كبير من الجوائز، وصل عددها 22 مرة، وفاز بالأوسكار مرتين، الأولى عام 2002، عن أفضل أغنية لفيلم Monsters, Inc، والثانية عام 2011 عن أفضل أغنية أصلية لفيلم "قصة لعبة" الجزء الثالث.



ونافس في نفس الفئة كاتبة الأغاني ديان وارن، 64 عاما، بأغنية I'm Standing With You عن فيلم BREAKTHROUGH، ولديان تاريخ طويل مع جوائز الأوسكار حيث ترشحت 11 مرة في السنوات السابقة، وعن أغنية Into the unknown، من خلال أحداث فيلم Un frozen 2، ترشحت كل من كرستين أندرسون لوبيز، وروبرت لوبيز، في المنافسة، بعد صناعتهما المشتركة للأغنية.



والترشيح الخامس في نفس الفئة كان من نصيب Joshuah Brian Campbell و Cynthia Erivo، عن صناعتهما لأغنية stand up، وهي ضمن أحداث فيلم Harriet، وتعتبر جائزة الأوسكار، هي أرفع جائزة فنية في العالم وتحظى باهتمام إعلامي كبير من كل دول العام، يقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.



وتحتد المنافسة بين 3 أفلام خلال هذه الدورة، أولهم "الجوكر" الذي نال نصيب الأسد في الترشيحات، إذ حصل على 11 ترشيحا مختلفا، ثم يأتي بعده "ذات مرة في هوليوود" من تأليف وإخراج مارتن تارانتينو، و1917، الذي نال كل منهم 10 ترشيحات.