ونافسه في نفس الفئة، ليوناردو دي كابريو وهو الحاصل على جائزة الأوسكار عام 2017 عن دوره في فيلم العائد، وضمت القائمة آدم درايفر لدور مميز في فيلم "قصة زواح" "آدم" وقدم دور "شارلي" الذي تقع بينه وبين زوجته "نيكولا" خلافات تصل إلى الطلاق، والفيلم من إخراج نوح بومباش.. ورشح "آدم" مرة واحد من قبل لجائزة أوسكار دور مساعد عن دوره في فيلم BlacKkKlansman عام 2018.



ولأول مرة في تاريخه ترشح الممثل الإسباني أنطونيو بانديرس لجائزة "أوسكار"، عن دوره في فيلم Pain and glory، والفيلم من إخراج بيدرو المودوبار، وتشارك النجمة باينلوب كروز في البطولة، والمرشح الخامس في القائمة هو الممثل جوناثان برايس، 73 عاما عن دوره في فيلم الباباوان، وهو الترشيح الأول له، ويشاركه البطولة "أنطونيو هوبكنز"، والفيلم من إخراج فيرناندو ميريليس.