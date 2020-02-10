بونج جون هو يحصد أوسكار أفضل مخرج عن فيلم parasite الكوري

نافس جون في نفس الفئة كل من المخرج الإنجليزي سام مندس، عن فيلم 1917، والذي شارك في كتابته مع كريستي ويلسون، ومن بطولة ديان تشارلز، وجورج ماكاي، ودانيال مايس، والمخرج مارتن سكورسيزي عن فيلم الرجل الأيرلندي، وهو من بطولة آل باتشينو، روبرت دي نيرو وجوي بيشي، ونافس "كوانتين تارنتينو" على أفضل مخرج بفيلم "ذات مرة في هوليود"، وهو الحاصل على جائزتي أوسكار من قبل عن فئة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما.



ونافس في نفس الفئة تود فيليبس عن إخراجه فيلم "جوكر"، والذي كتبه بمشاركة "سكوت سيلفر"، وساهم "تود" في صناعة السينما والدراما بإنتاج 22 عملا.. ومن أشهر الأفلام التي قام بإخراجها سلسلة Hangover، وتعتبر جائزة الأوسكار، هي أرفع جائزة فنية في العالم وتحظى باهتمام إعلامي كبير من كل دول العام، يقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ92، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، وتشهد دورة الأوسكار للمرة الأولى مشاركة عربية في لجان التحكيم، بوجود الفنانة يسرا، بعدما اختارت أكاديمية فنون وعلوم السينما 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات أيضا المخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي.