الموت يفجع الفنان باسل خياط في والده

نشر الفنان باسل خياط تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه وفاة والده.وعلق خياط قائلا: "أبي، كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل".وأضاف: "وداعا للرجل الأول فى حياتى، وداعا لحنانك الأبدى، وداعا سمير خالد الخياط أبو باسل، رحمك الله وأدخلك فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون".وكان شارك باسل خياط فى برنامج "قعدة رجالة" مع كريم فهمى واحمد فهمى والذى يتحدث عن علاقات الرجل بالمرأة.