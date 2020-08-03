زارا البلوشي تشن هجومًا على فنانات رجعن إلى الأضواء بعد اعتزالهنَّ

هاجمت الفنانة الباكستانيّة والمقيمة بالسعودية زارا البلوشي، بعض الفنانات اللاتي عدن للسوشال ميديا بعد فترة غياب تحت مسمى التوبة والاعتزال، مؤكدة أن اعتزالهن للأضواء والشهرة سببه زيادة عدد المشاهدات لديهن بالإضافة لخضوعهن لعمليات تجميل تستغرق فترة اعتزالهن أو توبتهن للظهور بوجه جديد عبر مواقع التواصل.

وقالت زارا البلوشي عبر سناب شات :"الحين مشاهيرنا الله يكثرهم ..إذا مشاهدتهم قلت ونزلت تقوم تقول أنا اتحجبت والثانية تقول أنا اعتزلت أطلع وجهي بالسوشال ميديا.. يا إما ترفع نسبة المشاهدات والشيء الثاني تخضع لعمليات تجميل.. يعني هي ما بتعتزل لوجه الله ولكن لوجه السوشيال ميديا ".

وأضافت:"سبحان الله بعد وشها ما يشد وعملية التجميل تنجح.. التوبة راحت وتعود من جديد.. هما بيكون مفكرين إن الناس ما بتعرف إذا كنت اعتزلت لوجه الله أو لوجه السوشيال ميديا بيبان.. واحدة خشمها كان مو مطبوط وشفتها كانت بايظة .. فجأة تلاقيها بقت كويسة.. هاد معناه إيه ..عملت عملية تجميل استغرقت فترة الست شهور".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع زارا البلوشي، حيث انصبت معظم تعليقاتهم على الفنانتين غدير السلطان وبدور البراهيم، حيث إنهما هما من اعتزلتا السوشال ميديا وعادتا بملامح مختلفة نسبيا مما يرجح خضوعهما لعمليات تجميل وفق قولهم.

وكانت الفاشينيستا الكويتية غدير السلطان قد سبق وعادت للشهرة والأضواء من جديد بعد إعلان توبتها واعتزالها عالم المكياج والموضة منذ 3 أشهر، ونشرت غدير عبر "إنستغرام" مقطع فيديو، بدت فيه بشكل جديد، حيث ظهرت بشعر قصير للغاية على عكس المعروف عنها، وقالت: "إزيكم أعز الحبايب.. شو أخباركم بعد الحجر.. سبحان الله ما راح نتغير ما راح نتغير.. الفترة اللي فاتت كنت أشوف كل شي شين.. هاد الفترة كانت عجيبة.. اتعلمت أشياء.. ما كنت أتخيل".

وأضافت: "سبحان الله لقد تغيرت الدنيا ونحن ايضا كثيرا ما نتغير.. تعلمت فيها أشياء كثيرة، حيث لم اتخيل نفسي اني أستطيع عزف البيانو، ولكنني تعلمت عزف البيانو.. كما أنني مارست الرياضة بشكل أكبر.. كورونا كشفت لنا الناس كثيرا حيث كشفت الناس التي بتحبك وآخرين ممكن لا يحبوك".