أفرجت الرقابة على المصنفات الفنية عن سيناريو فيلم، يتناول قصة حياة أشرف مروان، بعد أيام من طرح الإعلان الرسمي الذي يتناول وجهة النظر الإسرائيلية في فيلم يعرض عبر "نتفليكس" خلال الأسبوعين القادمين.
ورشح مؤلف العمل، هاني سامي، الفنان أحمد السقا ليقوم بدور البطولة، لكن السقا لم يوافق على العرض بعد، لانشغاله بأعمال عديدة خلال الفترة القادمة.
ويتواصل مؤلف العمل حاليًا مع عدة جهات إنتاجية، من أجل تنفيذ الفيلم الذي يتناول قصة حياة شخصية لعبت دورًا كبيرًا في الحياة الدبلوماسية خلال مدة طويلة، واتهمتها إسرائيل بالعمل لصالحها
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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