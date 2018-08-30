

أفرجت الرقابة على المصنفات الفنية عن سيناريو فيلم، يتناول قصة حياة أشرف مروان، بعد أيام من طرح الإعلان الرسمي الذي يتناول وجهة النظر الإسرائيلية في فيلم يعرض عبر "نتفليكس" خلال الأسبوعين القادمين.

ورشح مؤلف العمل، هاني سامي، الفنان أحمد السقا ليقوم بدور البطولة، لكن السقا لم يوافق على العرض بعد، لانشغاله بأعمال عديدة خلال الفترة القادمة.

ويتواصل مؤلف العمل حاليًا مع عدة جهات إنتاجية، من أجل تنفيذ الفيلم الذي يتناول قصة حياة شخصية لعبت دورًا كبيرًا في الحياة الدبلوماسية خلال مدة طويلة، واتهمتها إسرائيل بالعمل لصالحها