وفاة الممثلة التركية بيلور كالكافان يقفز بها لتصدر التريند بعد صراع مع مرض سرطان الرئة

تصدرت الفنانة التركية بيلور كالكافان مؤشرات تريند "جوجل"، وذلك بعد رحيلها عن عالمنا أمس السبت الموافق 15 أكتوبر، عن عمر ناهز الـ59 بعد صراعها مع مرض سرطان الرئة إثر تواجدها داخل المستشفى لتلقي العلاج، حسب ما جاء بصحف تركية.