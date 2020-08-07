شيرين عبد الوهاب تنعى شهداء انفجار مرفأ بيروت وتعلن أنها لن تكون المدينة المنكوبة

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على نعي شهداء حادث انفجار مرفأ بيروت، والذي وقع أمس الثلاثاء، وأسفر عنه العديد من الضحايا والخسائر الفادحة.ونشرت شيرين صورة الأهرامات المزينّة بعلم لبنان تضامنًا مع الشعب اللبناني، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” وعلقت ناعية: “‏ربنا يرحم اللي توفوا في الحادث المؤلم النهاردة وبعزي أهلهم، وعمر بيروت ما هتبقى المدينة المنكوبة، دي مدينة كل حاجة حلوة”.

وحرص عدد كبير من نجوم لبنان على تقديم التعازي لأهلهم بعد الانفجار الذي حدث بالأمس، وكذلك تضرر العديد من النجوم، ومنهم الفنانة إليسا الذي تعرض منزلها لأضرار جراء الانفجار، وقالت إليسا عبر “تويتر”: “محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم الله يحمي لبنان”.

وعلى صعيد أخر أحتفلت الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرًا بتخطي الكليب الخاص بأغنية “مشاعر” حاجز الـ200 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كما أعرب الملحن محمد رحيم، عن سعادته بنجاح أغنية “مشاعر” لشيرين عبد الوهاب، بعد أن تخطت إلي 200 مليون مشاهدة، وأشار إلى أن المطربة شيرين عبد الوهاب أول مطربة مصرية وعربية تكسر الحاجز 200 مليون مشاهدة.