أكدت الفنانة هنا شيحة أنها تدعم بقوة فيلم "سوء الرجالة" والقضية التي من المنتظر أن يثيرها.وخلال استضافتها في برنامج It’s Show Time على قناة CBC، أوضحت هنا شيحة أنها اضطرت للاعتذار عن عدم المشاركة في الفيلم، لأنها كانت قد انتهت للتو من تصوير مسلسل "شاهد عيان"، ولم تكن قادرة على بدء تصوير جديد.

وأضافت هنا شيحة أن الفيلم يثير قضية من المتوقع أن تكتسب أهمية كبيرة، وهي ما يعنيه أن تتعرض المرأة للاغتصاب بواسطة زوجها.