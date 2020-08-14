بيرين سات تطالب باحترام قناعتها في الملابس ومسلسلها الناجح في خطر

ذكرت تقارير فنية أن مسلسل "عطية" التي أدت دوره الفنانة بيرين سات في جزئه الأول والذي حققت نجاحًا كبيرًا فيه يواجه أزمة التوقف في جزأيه الثاني والثالث بسبب دعوى قضائية تم تقديمها ضده.ووفق المعلومات فإن الكاتبة شينجول بويباش اتهمت الشركة المنتجة للمسلسل وهي “Prodüksiyon OG” بانتهاك حقوقها وعدم الإعتراف بها.

ويروي المسلسل "صحوة العالم" للكاتبة نفسها إلا أن الشركة لم تقوم بذكر اسمها في الترويج له ولم تدعوها لأي حفل أو مناسبة لها علاقة بالعمل.

وطالبت بويباش في الدعوى بإيقاف عرض المسلسل بالجزء الثاني منه الذي من المفترض أن يتم إطلاقه أواخر العام الحالي إضافة إلى الجزء الثالث الذي يتم تصويره حالياً.

وكان الجزء الأول قد حقق أرقامًا قياسية جعلت القائمين عليه يتحمسون لإنتاج جزء ثان وثالث، وسط ردود فعل مميزة تجاه بطلة العمل بيرين سات.

وفي سياق آخر علقت سات على التعليقات والانتقادات التي تتعرض لها بسبب ملابسها، مشيرة إلى أنها تحب البساطة، ولا تقوم بالاستعراض كغيرها من زميلاتها الفنانات.

وأضافت الفنانة في ردها على أسئلة الصحفيين بشأن لباسها بأنه "عادي" وأن أزيائها ليست ثمينة فعلقت:"لا يوجد أجمل من العفوية، ولا أحب الاستعراض كغيري، لأن الأزياء لا تقيم الإنسان ولا تجعلك أفضل من غيرك".

وتابعت بيرين بأنها لا تحب المبالغات، ودعت الجميع بأن يكونوا بسطاء، حتى يتمكنون من العيش بعيدًا عن الفروقات الاجتماعية.

واختتمت حديثها بأنها لن تتغير، وهذه قناعاتها الشخصية، وطالبت الجمهور والصحافة بأن يحترموها، لأنه لا علاقة لأحد بما ترتديه.

يذكر أن بيرين سات وزوجها المنتج التركي كنان دوغلو اختارا مدينة تشيشمي الساحلية الواقعة على بحر إيجة لقضاء عطلة هذا العام؛ إذ تأتي هذه العطلة في ظروفٍ استثنائية، خصوصا بعدما أفادت العديد من التقارير بأن الزوجين كانا على حافة الانفصال، وأن مشاكلهما لم تعد تمكنهما من الاستمرار سويا.

ونشرت صحيفة "صباح" التركية صورا للزوجين من عطلتهما، بعد أن تمكنت عدسات الصحفيين من التقاط صورٍ لهما وهما مستلقيان على كراسي الشاطئ فيما يقرأ كنان كتابا وتلتقط بيرين الصور لهما، كما تمكنت العدسات من اقتناص صورةٍ للزوجين وهما يأكلان الآيس كريم.

وجاءت هذه العطلة التي يقضيها الزوجان حاليا بعد قرابة أسبوعٍ على مشاهدة بيرين في شوارع مدينة نيشانتاشي التركية، من أجل استكمال تصوير الموسم الثالث من مسلسل "عطايا" لصالح شبكة نتفليكس العالمية، حيث ظهرت بيرين خلف الكواليس وهي ترتدي الكمامة؛ إذ كانت النجمة قد أعلنت عن بدء التصوير في الـ 22 من شهر تموز/يوليو الماضي.