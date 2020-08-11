ملحم زين يدافع عن حسين الجسمي

دافع المطرب ملحم زين عن الفنان حسين الجسمي، بعد حملة السخرية الواسعة التي أثيرت ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انفجار بيروت، واتهامه بأنه صاحب فأل سيء على كل الدول التي يتحدث عنها.كتب زين عبر حسابه على انستغرام: "هلأ دولة فاشلة وحكومات هبلة توالت على مدار سنين أهملت قنبلة ذرية موجودة ببيروت آخر شي طلع مع جماعة السوشيال ميديا الحق على حسين الجسمي إنه غنى للبنان من فرط حبه للبنان وأنا لي بعرف أدي حسين بيحب بيروت، أسهل شي إنت وقاعد ورا تلفونك تتنمر وتفتري على شخص بس لسانك هوي مراية أخلاقك". تابع: "وأخيرا حسين أبو علي المحب الخلوق الطيب( شوف الجبل واقف ولا هزته ريح )". كانت قد ترددت أنباء حول تفكير الفنان حسين الجسمي في الاعتزال، بسبب السخرية منه ووصفه بـ"النحس" من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد كتابته تغريدة في حب لبنان، ثم وقوع الانفجار بعدها بيومين. كان انفجار ضخم قد هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء يوم الثلاثاء الماضي، وأثار الرعب في نفوس سكانها، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة دخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به.