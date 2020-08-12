أمينة خليل تُعبِّر عن استيائها مِن كثرة التدخُّلات في حياتها الشخصية
آخر تحديث GMT01:56:01
العرب اليوم -
العرب اليوم -
بيرين سات تطالب باحترام قناعتها في الملابس ومسلسلها الناجح في خطر ترامب نعمل على بلورة اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين وسيكون مرضيًا جدا محافظ بيت لحم كامل حميد يقر بإغلاق بلدة نحالين لمدة 48 ساعة بسبب تفشي فيروس كورونا. نتنياهو يؤكد أن الإمارات سوف تستثمر في "إسرائيل" استثمارات هائلة في مجالات كورونا والطاقة والمياه نتنياهو يصرح بان لا تغيير في خطتي لفرض السيادة على الضفة الغربية بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة كوشنر يؤكد أن الاتفاق سيتيح لجميع المسلمين الصلاة في المسجد الأقصى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يؤكدأن تعليق ضم الأراضي الفلسطينية خطوة مرحب بها على الطريق نحو شرق أوسط أكثر سلاما الشيخ عبدالله بن زايد يعلن أن إعلان الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل عن اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية إنجاز دبلوماسي مهم و يفتح آفاقا جديدة للسلام و الاستقرار في المنطقة الأمم المتحدة تعلن ترحيبها بأي مبادرة تعزز السلام والأمن في المنطقة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يعلن أن اتفاق وقف ضم الأراضي الفلسطينية يشكل انفراجة كبيرة للعلاقات العربية الإسرائيلية
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » فن عاجل

أمينة خليل تُعبِّر عن استيائها مِن كثرة التدخُّلات في حياتها الشخصية

العرب اليوم -

العرب اليوم - أمينة خليل تُعبِّر عن استيائها مِن كثرة التدخُّلات في حياتها الشخصية

أمينة خليل
القاهرة- العرب اليوم

عبّرت الفنانة المصرية أمينة خليل عن استيائها من كثرة التدخلات في حياتها الشخصية منذ إعلانها خطوبتها من المهندس المعماري عمر طه، مبينةً أنها لا تحب التدخل في حياتها الخاصة وتحديدًا ملابسها.وقالت أمينة خليل في تصريح صحافي إنها تحترم كل جمهورها الذي ينتقدها من باب النصيحة أما من ينتقد من باب إثارة جدل حول أمر طبيعي فأقول لهم: "حياتي الشخصية ملك لي دي حريتي.. وحريتي الخاصة خط أحمر"، وعن صورتها مع تامر حبيب التي أثارت ضجّة خلال الساعات الماضية قالت أمينة خليل: "لا تعليق إحنا في رحلة ترفيهية وكل مكان وليه ملابسه"، موضحة أن تامر حبيب صديق مقرب لها وعلى علاقة وطيدة بخطيبها ويعرفون بعضهم منذ سنوات وبالتالي لا داعي لمثل هذه الأحاديث.

ورفضت أمينة خليل التعليق على موقف خطيبها بعد انتشار تعليقات طالته بالانتقاد لافتة إلى أنه أكبر من ذلك بكثير، وأشارت إلى أنها في حالة من السعادة برفقة خطيبها، وبشأن زواجهما قالت: "خليها مفاجئة".وأثارت أمينة خليل الجدل بظهورها في صورة جديدة تتوسط فيها خطيبها عمر طه والسيناريست تامر حبيب في الساحل الشمالي.
وظهرت أمينة خليل، في الصورة الجديدة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتدية "مايوه" أسود من قطعتين وفوقه كاش مايوه، وكانت تقف بين عمر وتامر.
وعقب ظهور أمينة، بهذه الطريقة فتح الجمهور النار عليها، وتعرضت لهجوم وانتقادات شديدة من جمهورها، حيث قالت إحدى المتابعات: "البنات بتاعة دلوقتي إلا من رحم ربي دلوقتي نفسهم في حد زي خطيب أمينة خليل كده يسيبها تتحضن عادي من الـbest friend بتاعها ويخليها تلبس مايوه".

وسخر أحد المتابعين من موقف خطيب أمينة خليل قائلا ”واخد بالك حضنه تامر حبيب وسايبه خطيبها“، كما ركزت بعض التعليقات على السخرية من "استعراض" خطيبها لأسنانه، وقالت إحدى المتابعات: ”البت أميني دي عجبتني بتتكسف تحضن خطيبها قدام ناس فحضنت صاحبه عادي“، وكتبت أخرى: ”هي مالها مقضياها قمصان من ساعة ما اتخطبت كده ليه في إيه، مالك يا أمينة؟“.واحتفلت أمينة خليل بخطبتها في 15 يوليو / تموز الماضي، على المهندس عمر طه، واقتصر الحفل على الأسرة والأصدقاء المقربين.

فن عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أمينة خليل تُعبِّر عن استيائها مِن كثرة التدخُّلات في حياتها الشخصية أمينة خليل تُعبِّر عن استيائها مِن كثرة التدخُّلات في حياتها الشخصية



أخبار ذات صلة

GMT 01:56 2020 الجمعة ,14 آب / أغسطس

بيرين سات تطالب باحترام قناعتها في الملابس ومسلسلها الناجح في خطر
العرب اليوم - بيرين سات تطالب باحترام قناعتها في الملابس ومسلسلها الناجح في خطر

GMT 01:15 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

زهير مراد يجهش بالبكاء بعد تدمير دار الأزياء الخاصة به إثر "الانفجار الكبير" في "بيروت"
العرب اليوم - زهير مراد يجهش بالبكاء بعد تدمير دار الأزياء الخاصة به إثر "الانفجار الكبير" في "بيروت"

GMT 01:46 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

محكمة مصرية تصدم المُلحّن محمد وزيري في قضيته مع هيفاء وهبي
العرب اليوم - محكمة مصرية تصدم المُلحّن محمد وزيري في قضيته مع هيفاء وهبي

GMT 01:44 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

أحمد فلوكس يفتح النار على هاني شاكر والفنانين
العرب اليوم - أحمد فلوكس يفتح النار على هاني شاكر والفنانين

GMT 01:08 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

أسرار جديدة عن تضحية محمود حميدة بأسنانه
العرب اليوم - أسرار جديدة عن تضحية محمود حميدة بأسنانه

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تمتلئ خزانتهما بالفساتين الأنيقة والمعاطف الفاخرة

إطلالات متشابهة ومميَّزة بين ميغان ماركل وصوفيا فيرغارا

لندن - العرب اليوم

تعدّ إطلالات ميغان ماركل عنوانًا للأناقة من دون شكّ، كذلك تتميّز الممثلة صوفيا فيرغارا من جهتها بلوكاتها الأنيقة وأسلوبها الأنثوي، وما يجمع بين ميغان وصوفي ليس فقط مهنة التمثيل بل عشرات الإطلالات المتشابهة إلى حدّ لن تصدقيه!تُعتبر دوقة ساسكس والممثلة صوفيا فيرغارا رمزين للموضة وحتى أيقونات يؤثرن بإطلالاتهن على النساء حول العالم، وذلك بخزانتهنّ المليئة بالفساتين الأنيقة والمعاطف الفاخرة وغيرها، أما التشابه في أسلوبهما فكبير جداً. التشابه في الإطلالات ترجم في بعض الأوقات بتنسيق مختلف للوك، ففي حين نسّقت ميغان بوستيه مزيّن بالشك من تصميم ماركة Safiyaa باللونين الأبيض والأسود مع تنورة ماكسي باللون الأسود، على عكس صوفيا فيرغارا التي نسّقتها مع سروال دنيم.إطلالة أخرى جمعت بين ميغان وصوفيا، وهو فستان أسود مكشوف الصدر من تصميم R...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:25 2020 الجمعة ,14 آب / أغسطس

اكتشفي أبرز قطع المجوهرات الفخمة التي ارتدتها ريهانا على مر السنين
العرب اليوم - اكتشفي أبرز قطع المجوهرات الفخمة التي ارتدتها ريهانا على مر السنين

GMT 02:04 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس

تعرف على الوجهات السياحية في تايلاند التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على الوجهات السياحية في تايلاند التي تستحق الزيارة

GMT 01:12 2020 الجمعة ,14 آب / أغسطس

تصاميم رفوف ومكتبات من المعدن لديكورات المنزل الداخلية تعرفي عليها
العرب اليوم - تصاميم رفوف ومكتبات من المعدن لديكورات المنزل الداخلية تعرفي عليها

GMT 17:09 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس

أنور قرقاش يؤكد أن ضم أجزاء من الضفة الغربية كان سيقضي على أي أمل للسلام
العرب اليوم - أنور قرقاش يؤكد أن ضم أجزاء من الضفة الغربية كان سيقضي على أي أمل للسلام

GMT 04:55 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس

ريهام سعيد تحتفل بعودتها إلى الشاشة بعد انتهاء مدة منعها مِن العمل
العرب اليوم - ريهام سعيد تحتفل بعودتها إلى الشاشة بعد انتهاء مدة منعها مِن العمل

GMT 05:51 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس

تعرّفي على صيحات قلادات الكتف للعروس في حفل الزفاف
العرب اليوم - تعرّفي على صيحات قلادات الكتف للعروس في حفل الزفاف

GMT 06:13 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

تعرف على أرخص الوجهات السياحية حول العالم لعطلة رائعة
العرب اليوم - تعرف على أرخص الوجهات السياحية حول العالم لعطلة رائعة

GMT 05:02 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس

تعرف على أبرز ديكورات الموضة بين الواقع والخيال
العرب اليوم - تعرف على أبرز ديكورات الموضة بين الواقع والخيال

GMT 05:21 2020 الخميس ,13 آب / أغسطس

ماكرون يُحذر روحاني من أي تدخل خارجي في لبنان
العرب اليوم - ماكرون يُحذر روحاني من أي تدخل خارجي في لبنان

GMT 00:26 2020 الأربعاء ,12 آب / أغسطس

مشاعل الشحي تُثير الجدل مجددًا بحديث غامض عن احتمالية انفصالها عن أحمد خميس
العرب اليوم - مشاعل الشحي تُثير الجدل مجددًا بحديث غامض عن احتمالية انفصالها عن أحمد خميس

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 23:57 2020 الثلاثاء ,11 آب / أغسطس

"المهن التمثيلية" المصرية تُقاضي مروجي شائعة وفاة محمود ياسين
العرب اليوم - "المهن التمثيلية" المصرية تُقاضي مروجي شائعة وفاة محمود ياسين

GMT 08:20 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

GMT 20:20 2020 الجمعة ,07 آب / أغسطس

سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري خلال الساعات الماضية
العرب اليوم - سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري خلال الساعات الماضية

GMT 01:41 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

تعرف على أجمل الجزر في السعودية التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أجمل الجزر في السعودية التي تستحق الزيارة

GMT 07:29 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

" تيك توك" تتنازل عن حصتها بعد افتضاح أمرها
العرب اليوم - " تيك توك" تتنازل عن حصتها بعد افتضاح أمرها

GMT 05:50 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

فحصان جديدان يكشفان كورونا في 90 دقيقة
العرب اليوم - فحصان جديدان يكشفان كورونا في 90 دقيقة

GMT 07:41 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

ظاهرة فلكية مبهرة تضيء سماء مصر
العرب اليوم - ظاهرة فلكية مبهرة تضيء سماء مصر

GMT 16:00 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع
العرب اليوم - كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع

GMT 06:44 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو

تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة
العرب اليوم - تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 00:09 2016 الإثنين ,20 حزيران / يونيو

فوائد عشبة القلب
العرب اليوم - فوائد عشبة القلب

GMT 02:21 2020 الإثنين ,10 آب / أغسطس

واصف يكشف توقيت استقرار أسعار "المعدن الأصفر"
العرب اليوم - واصف يكشف توقيت استقرار أسعار "المعدن الأصفر"

GMT 01:10 2016 الأحد ,28 آب / أغسطس

الكرفس علاج للمعدة والسمنة
العرب اليوم - الكرفس علاج للمعدة والسمنة

GMT 16:18 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك
العرب اليوم - تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك

GMT 10:51 2016 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

وفاة حرم الأمير ممدوح بن عبد العزيز
العرب اليوم - وفاة حرم الأمير ممدوح بن عبد العزيز

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 10:46 2018 الأربعاء ,21 شباط / فبراير

الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة
العرب اليوم - الرقص والعيون من طرق إغراء الزوج قبل ممارسة العلاقة الحميمة

GMT 03:13 2019 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز
العرب اليوم - مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز

GMT 02:37 2020 الإثنين ,06 تموز / يوليو

خطوات تنظيف حوض الجاكوزي والمُساعدة في التخلُّص من اسوداده
العرب اليوم - خطوات تنظيف حوض الجاكوزي والمُساعدة في التخلُّص من اسوداده

GMT 03:09 2017 الأحد ,11 حزيران / يونيو

أجمل تصاميم غرف النوم الفرنسية لليلة رومانسية
العرب اليوم - أجمل تصاميم غرف النوم الفرنسية لليلة رومانسية

GMT 03:04 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

نصائح حول تصميم ديكور غرف النوم منها اختيار الألوان المناسبة مع الأثاث
العرب اليوم - نصائح حول تصميم ديكور غرف النوم منها اختيار الألوان المناسبة مع الأثاث

GMT 00:57 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

لبنى أحمد تؤكّد أنّ امتلاك سلحفاة يؤثر على الطاقة في المنزل
العرب اليوم - لبنى أحمد تؤكّد أنّ امتلاك سلحفاة يؤثر على الطاقة في المنزل

GMT 08:32 2019 الإثنين ,18 آذار/ مارس

تعرفي علي فوائد استخدام الزيوت المعدنية لشعركِ
العرب اليوم - تعرفي علي فوائد استخدام الزيوت المعدنية لشعركِ

GMT 06:04 2014 السبت ,06 كانون الأول / ديسمبر

توقعات الأبراج في العام الجديد مع الفلكي ثابت الحسن
العرب اليوم - توقعات الأبراج في العام الجديد مع الفلكي ثابت الحسن

GMT 03:27 2020 الأحد ,09 آب / أغسطس

لمياء عاصي تؤكّد أن الاقتصاد السوري سيتأثر بكارثة مرفأ بيروت
العرب اليوم - لمياء عاصي تؤكّد أن الاقتصاد السوري سيتأثر بكارثة مرفأ بيروت

GMT 13:18 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك
العرب اليوم - ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك

GMT 02:32 2019 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

"ماكسيما" أقوى وأكثر فخامة وسريعة ومُريحة ومُبهجة
العرب اليوم - "ماكسيما" أقوى وأكثر فخامة وسريعة ومُريحة ومُبهجة

GMT 02:37 2016 السبت ,02 تموز / يوليو

صورة قديمة تكشف تقليد تريزا ماي لمارغريت تاتشر في لبسها
العرب اليوم - صورة قديمة تكشف تقليد تريزا ماي لمارغريت تاتشر في لبسها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab