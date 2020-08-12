أمينة خليل تُعبِّر عن استيائها مِن كثرة التدخُّلات في حياتها الشخصية

عبّرت الفنانة المصرية أمينة خليل عن استيائها من كثرة التدخلات في حياتها الشخصية منذ إعلانها خطوبتها من المهندس المعماري عمر طه، مبينةً أنها لا تحب التدخل في حياتها الخاصة وتحديدًا ملابسها.وقالت أمينة خليل في تصريح صحافي إنها تحترم كل جمهورها الذي ينتقدها من باب النصيحة أما من ينتقد من باب إثارة جدل حول أمر طبيعي فأقول لهم: "حياتي الشخصية ملك لي دي حريتي.. وحريتي الخاصة خط أحمر"، وعن صورتها مع تامر حبيب التي أثارت ضجّة خلال الساعات الماضية قالت أمينة خليل: "لا تعليق إحنا في رحلة ترفيهية وكل مكان وليه ملابسه"، موضحة أن تامر حبيب صديق مقرب لها وعلى علاقة وطيدة بخطيبها ويعرفون بعضهم منذ سنوات وبالتالي لا داعي لمثل هذه الأحاديث.

ورفضت أمينة خليل التعليق على موقف خطيبها بعد انتشار تعليقات طالته بالانتقاد لافتة إلى أنه أكبر من ذلك بكثير، وأشارت إلى أنها في حالة من السعادة برفقة خطيبها، وبشأن زواجهما قالت: "خليها مفاجئة".وأثارت أمينة خليل الجدل بظهورها في صورة جديدة تتوسط فيها خطيبها عمر طه والسيناريست تامر حبيب في الساحل الشمالي.

وظهرت أمينة خليل، في الصورة الجديدة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتدية "مايوه" أسود من قطعتين وفوقه كاش مايوه، وكانت تقف بين عمر وتامر.

وعقب ظهور أمينة، بهذه الطريقة فتح الجمهور النار عليها، وتعرضت لهجوم وانتقادات شديدة من جمهورها، حيث قالت إحدى المتابعات: "البنات بتاعة دلوقتي إلا من رحم ربي دلوقتي نفسهم في حد زي خطيب أمينة خليل كده يسيبها تتحضن عادي من الـbest friend بتاعها ويخليها تلبس مايوه".

وسخر أحد المتابعين من موقف خطيب أمينة خليل قائلا ”واخد بالك حضنه تامر حبيب وسايبه خطيبها“، كما ركزت بعض التعليقات على السخرية من "استعراض" خطيبها لأسنانه، وقالت إحدى المتابعات: ”البت أميني دي عجبتني بتتكسف تحضن خطيبها قدام ناس فحضنت صاحبه عادي“، وكتبت أخرى: ”هي مالها مقضياها قمصان من ساعة ما اتخطبت كده ليه في إيه، مالك يا أمينة؟“.واحتفلت أمينة خليل بخطبتها في 15 يوليو / تموز الماضي، على المهندس عمر طه، واقتصر الحفل على الأسرة والأصدقاء المقربين.