نسرين الراضي تتعرض لحملة تنمر واسعة بسبب هاشم البسطاوي

وجدت الفنانة المغربية نسرين الراضي نفسها وسط حملة تنمر واسعة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، عقب تداول خبر عقد قران الفنان هاشم البسطاوي.وربط بعض متابعي نسرين عبر تطبيق الإنستغرام بين موضوع زواج نجل محمد البسطاوي وبين الصورة المركبة التي نشرتها في ساعات متأخرة من الخميس، وبدت من خلالها وكأنها مصدومة لسماع الخبر المتداول.وتلقت نسرين تعليقات سلبية التي عمدت إلى حذف بعضها، كما تعرضت إلى حملة تنمر شرسة من قبل متابعيها، فيما دافع آخرون عنها مطالبين المتنمرين بالتوقف الفوري وترك الفنانة الشابة وشأنها.