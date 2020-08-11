أسرار جديدة عن تضحية محمود حميدة بأسنانه

كشف الفنان محمود حميدة عن تضحيته في يوم من الأيام بسنتين من أسنانه من أجل فيلم "جنة الشياطين"، ونشر محمود حميدة منشورا عبر حسابه على فيسبوك، يؤكد فيه كلام إحدى معجباته حول فقدانه أسنانه من أجل دوره في فيلم "جنة الشياطين" وعلق عليه "صحيح يا ناهد، بردنا كام سن كدة عشان مكنش فيه إمكانيات المكياچ الى تساعدنا وقتها.أشكرك على كلامك الجميل".

من ناحية آخرى تشارك محمود حميدة وأحمد حاتم مؤخراً بطولة فيلم "الغسالة" الذي يعرض خلال موسم عيد الأضحى 2020.وحضر محمود حميدة العرض الخاص برفقة أسرته، بناته وأحفاده.الغسالة" من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎

‎"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًا شركة "دولار فيلم‎".‎