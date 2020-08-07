عاشت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ليلة مرعبة بسبب الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا، بالإضافة إلى الخسائر المادية، لا سيما أنها تعيش في نفس منطقة الانفجار.وبعد الانفجار انتشرت العديد من الأخبار التي أكدت اختفاء نجيم واعتبارها في عداد المفقدوين، إلا أنه وبعد وقت قصير نفى المقربون منها أخبار اختفائها، موضحين أنها في المستشفى وخضعت لعملية جراحية بسبب تعرضها للإصابة بعد الانفجار.واليوم خرجت نادين نجيم لطمأنة جمهورها عن صحتها وتوضيح ما حصل معها وتفاصيل اللحظات المرعبة التي عاشتها، فنشرت عبر حسابها الخاص في إنستغرام فيديو يكشف ما تعرض له منزلها بسبب الانفجار.

وكشف المقطع المصور عن حجم الضرر الذي ألحقه الانفجار بمنزل نجيم، إذ كتبت معلقة على الفيديو: "بشكر ربي أولا رجع خلقني وأعطاني عمر جديد الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي فعلاً يلي بيفوت عل بيت وبيشوف الدم وين ما كان وكل شي مكسر ما بيقول انه بعدنا عايشين الحمدالله ألف مرة عطاني القوة انزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على أول مشفى رفضوا يستقبلوني لانه كانت مكدسة بالجرحى رجع اخدني على مشفى المشرق اسعفوني وخضعت لعملية 6 ساعات لانه نص وجهي وجسمي مدمم بس يلي شفته عل أرض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية شكراً يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى".

وأضافت في تعليق لها على نفس المنشور قائلة: "كنت قاعدة جنب الشباك عم شوف تلفزيون تتخايلوا شو صار فيني؟"، وما زالت نادين نجيم تتواجد في المستشفى بعد الإصابة التي تعرضت لها خاصة أنها خضعت لعملية جراحية استغرقت حوالي 6 ساعات.ونادين نجيم ليست الفنانة الوحيدة التي تعرضت للإصابة إذ كشفت دومينيك حوراني عن تعرضها وابنتها للإصابة بالإضافة لانتشار فيديو لداليدا عياش زوجة الفنان رامي عياش خلال تلقيها العلاج في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية.