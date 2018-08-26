

قال الفنان أحمد فلوكس إنه اعتذر عن المشاركة فى الفيلم العالمى "Project X" بطولة النجم العالمى جاكى شان وبطل المصارعة الحرة جون سينا وقرر المشاركة فى فيلم "الممر" من إخراج شريف عرفة.



وأضاف "فلوكس" فى بيان له أن اعتذاره جاء بسبب تعارض أوقات تصوير فيلم الممر مع ضرورة التواجد فى الصين لتصوير "Project X"، ففضل المشاركة فى فيلم "الممر" الذى رفض الإفصاح عن تفاصيله بناء على تعليمات المخرج حتى البدء فى تصوير الفيلم في بداية سبتمبر المقبل.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحي" وشاركه البطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وأحمد عبد العزيز، وميريهان حسين، وعايدة رياض.