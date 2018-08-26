قال الفنان أحمد فلوكس إنه اعتذر عن المشاركة فى الفيلم العالمى "Project X" بطولة النجم العالمى جاكى شان وبطل المصارعة الحرة جون سينا وقرر المشاركة فى فيلم "الممر" من إخراج شريف عرفة.
وأضاف "فلوكس" فى بيان له أن اعتذاره جاء بسبب تعارض أوقات تصوير فيلم الممر مع ضرورة التواجد فى الصين لتصوير "Project X"، ففضل المشاركة فى فيلم "الممر" الذى رفض الإفصاح عن تفاصيله بناء على تعليمات المخرج حتى البدء فى تصوير الفيلم في بداية سبتمبر المقبل.
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحي" وشاركه البطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وأحمد عبد العزيز، وميريهان حسين، وعايدة رياض.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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