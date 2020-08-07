نجوى كرم تشعر بالحزن على بيروت

طمأنت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم جمهورها على سلامتها، بعد حادث لبنان الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت، وراح ضحيته آلاف الجرحى وعشرات الضحايا، بجانب تهشم العديد من المباني.وأكدت نجوى كرم أنها تحظى بصحة جيدة ولم يصبها مكروه، وتوجد في لبنان ببيتها بمنطقة المنصورية مع عائلتها، وعبرت عن حزنها الشديد لما جرى، قائلة: "أشعر بأشد الحزن على الانفجار يللي دمر بيروت الحبيبة"، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للشهداء الأبرياء.

وتفاعل العديد من الفنانين مع تلك الأزمة، وعبروا عن غضبهم وسخطهم مما جرى ببلدهم لبنان، وكان أبرزهم إليسا، راغب علامة، نوال الزغبي، ماجي بو غصن، الإعلامي علي جابر، باسم مغنية، وآخرون.وطرحت نجوى كرم مؤخرا أغنية بعنوان "بعشق تفاصيلك"، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع وتسجيل طوني سابا.