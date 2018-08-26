عرض فيلم reservoir dogs فى مركز الثقافة السينمائية

تعرض جمعية نقاد السينما فيلم Reservoir Dogs إنتاج عام 1992 للمخرج Quentin Tarantino، وذلك غدا الأحد فى تمام السابعة مساءً بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية بوسط البلد، ويعقُب عرض الفيلم مناقشة يُديرها الناقد أحمد شوقى.
الفيلم من بطولة Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen، وتدور قصته حول زعيم مافيا يجمع 6 لصوص فى تخصصات مختلفة من أجل عملية سرقة كبرى لشحنة من الماس، ولا يعرف الرجال بعضهم بعضًا، يُفاجأون بالشرطة تحيط بمكان العملية المرتقبة، ويقتل أحد أفراد الفريق برصاص قناصة، فيصابون بالذعر ويتأكدون من وجود رجل شرطة متخفى بينهم، ويحاولون الوصول إليه وكشفه.
ترشح الفيلم لجائزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان صندانس السينمائى الدولى عام 1992 وفاز بجائزة الاتحاد الدولى لنقاد السينما (FIPRESCI) من مهرجان تورنتو السينمائى الدولى فى نفس العام.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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