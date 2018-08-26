عرض فيلم reservoir dogs فى مركز الثقافة السينمائية



تعرض جمعية نقاد السينما فيلم Reservoir Dogs إنتاج عام 1992 للمخرج Quentin Tarantino، وذلك غدا الأحد فى تمام السابعة مساءً بمقر الجمعية بمركز الثقافة السينمائية بوسط البلد، ويعقُب عرض الفيلم مناقشة يُديرها الناقد أحمد شوقى.

الفيلم من بطولة Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen، وتدور قصته حول زعيم مافيا يجمع 6 لصوص فى تخصصات مختلفة من أجل عملية سرقة كبرى لشحنة من الماس، ولا يعرف الرجال بعضهم بعضًا، يُفاجأون بالشرطة تحيط بمكان العملية المرتقبة، ويقتل أحد أفراد الفريق برصاص قناصة، فيصابون بالذعر ويتأكدون من وجود رجل شرطة متخفى بينهم، ويحاولون الوصول إليه وكشفه.

ترشح الفيلم لجائزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان صندانس السينمائى الدولى عام 1992 وفاز بجائزة الاتحاد الدولى لنقاد السينما (FIPRESCI) من مهرجان تورنتو السينمائى الدولى فى نفس العام.