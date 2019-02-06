بدأ الفنانون أحمد فلوكس وحورية فرغلي ووفاء عامر تصوير أحداث أدوارهم بفيلم "براءة ريا وسكينة"، والذي يكشف من خلاله المؤلف أحمد عاشور والمخرج عبد القادر الأطرش براءة ريا وسكينة فيما نسب إليهم منذ 100 عام، ويعتبر الفيلم من أفلام الأكشن والإثارة حيث يكشف الفيلم دور المخابرات البريطانية، في تلفيق تهم لريا وسكينة حيث إنهما كانا يستدرجان الجنود الأجانب ويقتلوهم ويدفنوهم، علي عكس المعروف من قتل النساء لسرقة ذهبهم.

تدور أحداث العمل بالكامل في عام 1920 ومن المتوقع ان يقلب العمل موازين التاريخ في العالم حيث يكشف من خلاله حقيقة في حياة الثنائي ريا وسكينة و اتهامهم بمقتل العديد من النساء لسرقتهم .

يذكر أن أخر اعمال "فلوكس" هو مسلسل "نصيبي وقسمتك" والذي جذب من خلالها أنظار جمهوره ومحبيه برفقة الفنانة هنا شيحا.

أما الفنانة حورية فرغلي فتشارك ايضا في السينما من خلال اشتراكها في فيلم "حملة فرعون" مع الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة، وأخر أعمالها هو فيلم "طلق صناعي" والذي حققت من خلاله نجاح كبير مع النجوم ماجد الكدواني ومصطفى خاطر و سيد رجب وبيومي فؤاد.