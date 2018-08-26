

حصل فريق عمل فيلم "يوم مصرى" على إجازة إلى آخر الشهر الحالى بسبب سفر عدد من أبطاله لقضاء إجازة العيد، والذى يشارك فيه كل من الفنان خالد النبوى وأحمد الفيشاوى ودرة وحنان مطاوع، ومن المقرر استئناف التصوير بداية الشهر المقبل فى أحد الديكورات المخصصة للعمل.



وصور أبطال الفيلم وهم أحمد الفيشاوى وحنان مطاوع ودرة عدد من المشاهد بمستشفى القبطى وأخرى بمنطقة السيدة زينب، ويعمل المخرج ايمن مكرم على معاينة أماكن التصوير الجديدة المقرر استئناف العمل فيها.

الفيلم ينتمى لنوعية أفلام اليوم الواحد التى تدور أحداثها فى 24 ساعة، وهو يوم الاحتفال بمولد السيدة، وما يحدث فيه من دراويش السيدة والبلطجية الذين تعترض ذلك فى إطار اجتماعى يتشابك فيه العديد من الخطوط الدرامية، كما يسلط الضوء على بعض القضايا الشائكة بين المسلمين والمسيحين.

"يوم مصرى" يشارك فى بطولته كل من الفنان خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع ودرة، ومن إخراج أيمن مكرم.