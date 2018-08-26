حصل فريق عمل فيلم "يوم مصرى" على إجازة إلى آخر الشهر الحالى بسبب سفر عدد من أبطاله لقضاء إجازة العيد، والذى يشارك فيه كل من الفنان خالد النبوى وأحمد الفيشاوى ودرة وحنان مطاوع، ومن المقرر استئناف التصوير بداية الشهر المقبل فى أحد الديكورات المخصصة للعمل.
وصور أبطال الفيلم وهم أحمد الفيشاوى وحنان مطاوع ودرة عدد من المشاهد بمستشفى القبطى وأخرى بمنطقة السيدة زينب، ويعمل المخرج ايمن مكرم على معاينة أماكن التصوير الجديدة المقرر استئناف العمل فيها.
الفيلم ينتمى لنوعية أفلام اليوم الواحد التى تدور أحداثها فى 24 ساعة، وهو يوم الاحتفال بمولد السيدة، وما يحدث فيه من دراويش السيدة والبلطجية الذين تعترض ذلك فى إطار اجتماعى يتشابك فيه العديد من الخطوط الدرامية، كما يسلط الضوء على بعض القضايا الشائكة بين المسلمين والمسيحين.
"يوم مصرى" يشارك فى بطولته كل من الفنان خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع ودرة، ومن إخراج أيمن مكرم.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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