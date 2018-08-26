صور من حفل زفاف نسمة محجوب وشادى الحلوانى



احتفلت نجمة ستار أكاديمى نسمة محجوب بزفافها على المحلل المالى شادى الحلوانى فى حفل عائلى مبهج بإحدى الفيلات الخاصة بالشيخ زايد.



حضر الحفل عدد من الفنانين والفرق الغنائية ومنهم أعضاء فرقة فابريكا المسرحية ومؤسستها الدكتورة نيفين علوبة، ورقص العروسان على أغانى الدى جى لعدد من المطربين منهم حكيم والشاب خالد، كما حرصت نسمة على إهداء أغنية " أنا حبيتك" إلى زوجها شادى الحلوانى، والتى تفاعل معها الحضور بشكل كبير فى جو ملىء بالبهجة، فيما التقط العروسان عدة صور رومانسية جمعتهما سويا.



نسمة محجوب دربتها الدكتورة نيفين علوبة السوبرانو الشهيرة لسنوات طويلة أهلتها فيها للغناء الأوبرالى الذى أتاح لها الفرصة للاشتراك فى الأوبرا "دايدو و اينياس" التى تم عرضها على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية والتى غنت فيها ومثلت دور البطولة. حصلت على الجائزة الألمانية "Jugend Musiziert" (الشباب يعزف) فى ألمانيا ومثلت مصر عدة مرات مرة فى الغناء الأجنبى ومرة فى التمثيل والاستعراض المسرحى عام 2009، كما سافرت ألمانيا لدراسة الغناء والأداء المسرحى وشاركت بمسابقة ستار أكاديمى عام 2011 وحصلت على المركز الأول.

