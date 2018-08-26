صور من حفل زفاف نسمة محجوب وشادى الحلوانى

احتفلت نجمة ستار أكاديمى نسمة محجوب بزفافها على المحلل المالى شادى الحلوانى فى حفل عائلى مبهج بإحدى الفيلات الخاصة بالشيخ زايد.
حضر الحفل عدد من الفنانين والفرق الغنائية ومنهم أعضاء فرقة فابريكا المسرحية ومؤسستها الدكتورة نيفين علوبة، ورقص العروسان على أغانى الدى جى لعدد من المطربين منهم حكيم والشاب خالد، كما حرصت نسمة على إهداء أغنية " أنا حبيتك" إلى زوجها شادى الحلوانى، والتى تفاعل معها الحضور بشكل كبير فى جو ملىء بالبهجة، فيما التقط العروسان عدة صور رومانسية جمعتهما سويا.
نسمة محجوب دربتها الدكتورة نيفين علوبة السوبرانو الشهيرة لسنوات طويلة أهلتها فيها للغناء الأوبرالى الذى أتاح لها الفرصة للاشتراك فى الأوبرا "دايدو و اينياس" التى تم عرضها على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية والتى غنت فيها ومثلت دور البطولة. حصلت على الجائزة الألمانية "Jugend Musiziert" (الشباب يعزف) فى ألمانيا ومثلت مصر عدة مرات مرة فى الغناء الأجنبى ومرة فى التمثيل والاستعراض المسرحى عام 2009، كما سافرت ألمانيا لدراسة الغناء والأداء المسرحى وشاركت بمسابقة ستار أكاديمى عام 2011 وحصلت على المركز الأول.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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