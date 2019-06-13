اهتمامات الصحف الجزائرية الخميس



سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على قرار المحكمة العليا الجزائرية بإيداع رئيس الوزراء السابق احمد أويحيى الحبس المؤقت في سجن الحراش في العاصمة الجزائر بتهم تتعلق بالفساد والتعسف في استعمال السلطة، في انتظار مثول مسؤولين كبار سابقين وحاليين آخرين أمام المحكمة ذاتها اليوم.

ولفتت إلى اجتماع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس بالعاصمة التونسية لمناقشة الوضع في ليبيا، مؤكدة رفض دول الجوار التدخل الخارجي في الشأن الليبي والمعارك الدائرة منذ أسابيع حول العاصمة طرابلس.

وتطرقت صحف الجزائر إلى نجاح الوساطة الأثيوبية في إعادة أطراف الأزمة في السودان إلى طاولة المفاوضات من أجل إنهائها بحل توافقي يرضي الشعب السوداني.