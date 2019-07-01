اهتمامات الصحف المصرية الاثنين



ركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ثورة 30 يونيو لم تكن إلا صيحة تعبير عن انتماء ملايين المصريين لبلادهم، مشددًا على أن ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأي محاولة لمحو هويتهم الوطنية هي حقائق لا تتغير بفعل الزمن.

وتابعت الوضع الميداني في اليمن، مشيرة إلى إسقاط قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن طائرة بدون طيار مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تجاه مناطق سكنية في عسير جنوب المملكة.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية وزير شئون القدس بالحكومة الفلسطينية فادي الهدمي.

وأشارت إلى تأكيد المجلس العسكري الانتقالي في السودان استعداده للتفاوض الفوري ردًا على مبادرة مشتركة بين إثيوبيا والاتحاد الإفريقي لحل الأزمة بين المجلس وقوى الاحتجاج المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

ونشرت صحف القاهرة إعلان القائد الأعلى لقوات الجيش الليبي عقيلة صالح حالة التعبئة العامة والنفير العام بعد تدمير قواته طائرة تركية مسيرة كانت متوقفة في مطار معيتقية بالعاصمة طرابلس.