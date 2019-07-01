اهتمامات الصحف العراقية الاثنين



اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بردود الافعال على تأجيل البت في ‏ملف الدرجات الخاصة في مجلس النواب إلى نوفمبرالقادم, منوهة بأن تأجيل حسم هذا الملف الشائك والمعقد جاء نتيجة ‏لعدم اتفاق الكتل السياسية على توزيع المناصب الحكومية التي مازالت تدار بالوكالة.‏

وعرجت على ملف الخدمات خاصة الكهرباء الذي مازال يعاني من نقص واضح ,كما تابعت ملف البطالة داعية إلى تلبية مطالب أهالي مدينة البصرة وعموم مدن العراق في هذا المجال ,منوهة بالتظاهرات التي تشهدها هذه المدينة الغنية بالنفط منذ أيام مطالبة بالخدمات.

وتناولت قانون الخدمة المدني الموحد المطروح للنقاش والتصويت, منوهة بأن من شأنه في حالة تمريره وتشريعه إلغاء القوانين الخاصة وتوحيد رواتب موظفي الدولة كافة.

وتطرقت إلى مجريات جلسة مجلس النواب يوم أمس الأحد التي عقدت بحضور 228 نائباً ,مبرزة انجازه مناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا المقدَّم من اللجنة القانونية التابعة للمجلس, منوهة بمطالبة العديد من النواب بالإسراع بالتصويت عليه لأهميته في حل الخلافات الدستورية التي قد تنشأ في البلاد.