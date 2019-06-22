اهتمامات الصحف الجزائرية السبت



سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على استمرار زخم الحراك الشعبي في الجزائر المستمر منذ 22 فبراير الماضي، مشيرة إلى إصرار المتظاهرين على محاسبة جميع رموز النظام السابق، وإجراء انتخابات نزيهة بأقرب الآجال.

وأبرزت اكتشاف قوات الجيش الجزائري على مخبأ يحتوي على ترسانة أسلحة وذخيرة حية في بلدة برج باجي مختار بمحافظة أدرار قرب الشريط الحدودي مع دولة مالي.

وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى إصابة العشرات من الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الحدود الشرقية لقطاع غزة موازاة مع خروج آلاف الأردنيين في مسيرة حاشدة بالعاصمة عمان، رفضا لمشروع "صفقة القرن" للسلام في الشرق الأوسط.

وفي متفرقات أخرى، أخبرت عن سقوط 20 قتيلاً وجريحًا بتفجير داخل مسجد شرقي العاصمة العراقية بغداد.