اهتمامات الصحف الباكستانية الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ، تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في المنتدى الدولي للاجئين حيث حذر من أزمة وشيكة للاجئين في المنطقة بسبب الوضع في إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند.

وأخبرت عن اعتذار باكستان عن المشاركة في "قمة كوالالمبور" المقرر عقدها في ماليزيا في الفترة 18-21 ديسمبر.

وتطرقت إلى عزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تمويل عدد من المشاريع في باكستان.

وتابعت الصحف الباكستانية تطورات الاحتجاجات الجارية في الهند ضد قانون الجنسية الجديد الذي يسمح بمنح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة.