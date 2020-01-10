اهتمامات الصحف الليبية الجمعة

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية، مشيرةً إلى استمرار تصاعد الاشتباكات بين قوات حفتر وقوات الوفاق في محاور عين زارة ومحور صلاح الدين ومحور الخلاطات، كما أشارت إلى استمرار القصف الجوي لمواقع تمركزات قوات الوفاق بالكلية الجوية بمصراتة بست غارات واستهدف مواقع فى مشروع الموز جنوب العاصمة.

وعرجت على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عقب لقائه نظيره الجزائري صبري بوقادوم التي قال فيها إن وقف إطلاق النار هو هدف بلاده الرئيس في ليبيا.